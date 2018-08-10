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13:25   10 Августа 2018
Весь мир

СМИ: При крушении вертолета в Японии погибли два человека

СМИ: При крушении вертолета в Японии погибли два человека

О жертвах трагедии сообщает телеканал NHK.

Речь идет о падении вертолета службы спасения японской префектуры Гумма. Авария произошла во время проверки маршрутов восхождения в горах между префектурами Гумма и Нагано. В согласованное для сеанса связи время, вертолет не ответил. Предположительно крушение произошло около 04.45 утра по московскому времени (10.45 местное время). На борту судна находились девять человек.

Японские силы самообороны обнаружили обломки вертолета в пятницу днем. Восемь из девяти членов экипажа живы. По данным японского агентства Kyodo, пострадавших госпитализировали, медики оказывают им необходимую помощь.

О состоянии найденных людей пока неизвестно, один из них числится пропавшим без вести. Спасатели ведут поиски.

 

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Автор: Екатерина Розина
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