Ипотеку под шесть процентов годовых анонсировали в Ростовской области

На встрече, посвященной Дню Строителя, губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил о новом ипотечном проекте.

В начале 2019 льготное ипотечное кредитование граждан будет запущено в РО. Главной целью проекта является ставка, не превышающая 6% годовых на весь срок ипотеки. Условия получения льготного кредитования на данный момент неизвестны.

По словам Голубева, снижение процента станет стимулом для граждан и отрасли домостроения Ростовской области. За первое полугодие текущего года жители области уже получили более 15 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму почти 30 миллиардов рублей. Стремление к понижению ставки поддерживается.

В последнее пятилетие в области введено в эксплуатацию жилое пространство площадью более 11 миллионов квадратных метров. Объем работ строительства достиг отметки в почти 800 миллиардов рублей. Донской регион занял место в пятерке субъектов РФ, в которых с начала 2018 года под жилую площадь сдано более миллиона квадратных метров.

Помимо новостроек, на Дону происходит реконструкция и строительство учебных заведений, воздвигаются объекты образования, культуры и спорта.