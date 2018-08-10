Мы в соц.сетях:
Медведев подписал указ о платном использовании участка трассы Москва-Петербург

Медведев подписал указ о платном использовании участка трассы Москва-Петербург

 Фанни ищет дом в Москве

Фанни ищет дом в Москве
«Миротворец» не помеха. Российского актера Никиту Панфилова заметили в Киеве

«Миротворец» не помеха. Российского актера Никиту Панфилова заметили в Киеве

 Политический психоз: Эксперт об отказе украинской сборной жить в гостинице «Москва»

Политический психоз: Эксперт об отказе украинской сборной жить в гостинице «Москва»
Путин и Макрон обсудили обстановку в САР

Путин и Макрон обсудили обстановку в САР

 Трамп увеличил Турции тарифы на сталь и алюминий

Трамп увеличил Турции тарифы на сталь и алюминий
Медведев подписал указ о платном использовании участка трассы Москва-Петербург

Медведев подписал указ о платном использовании участка трассы Москва-Петербург

 Фанни ищет дом в Москве

Фанни ищет дом в Москве
«Миротворец» не помеха. Российского актера Никиту Панфилова заметили в Киеве

«Миротворец» не помеха. Российского актера Никиту Панфилова заметили в Киеве

 Политический психоз: Эксперт об отказе украинской сборной жить в гостинице «Москва»

Политический психоз: Эксперт об отказе украинской сборной жить в гостинице «Москва»
Путин и Макрон обсудили обстановку в САР

Путин и Макрон обсудили обстановку в САР

 Трамп увеличил Турции тарифы на сталь и алюминий

Трамп увеличил Турции тарифы на сталь и алюминий
14:23   10 Августа 2018
Россия

Ипотеку под шесть процентов годовых анонсировали в Ростовской области

Ипотеку под шесть процентов годовых анонсировали в Ростовской области

На встрече, посвященной Дню Строителя, губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил о новом ипотечном проекте.

В начале 2019 льготное ипотечное кредитование граждан будет запущено в РО. Главной целью проекта является ставка, не превышающая 6% годовых на весь срок ипотеки. Условия получения льготного кредитования на данный момент неизвестны.

По словам Голубева, снижение процента станет стимулом для граждан и отрасли домостроения Ростовской области. За первое полугодие текущего года жители области уже получили более 15 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму почти 30 миллиардов рублей. Стремление к понижению ставки поддерживается.

В последнее пятилетие в области введено в эксплуатацию жилое пространство площадью  более 11 миллионов квадратных метров. Объем работ строительства достиг отметки в почти 800 миллиардов рублей. Донской регион занял место в пятерке субъектов РФ, в которых с начала 2018 года под жилую площадь сдано более миллиона квадратных метров. 

Помимо новостроек, на Дону происходит реконструкция и строительство учебных заведений, воздвигаются объекты образования, культуры и спорта.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#ипотека #строительство #ростовская область #голубев #снижение ставки #льготная ипотека
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...