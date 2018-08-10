Эксперт: Нужно привыкнуть к мысли, что санкции США - это надолго

После того, как в Госдепартаменте США заявили о возможном введении в отношении России второго пакета санкций, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что этот шаг можно будет рассматривать, как объявление экономической войны.

Мнение главы российского правительства поддерживает эксперт Юрий Самонкин – возглавляющий коллегию Автономной некоммерческой организации «Центр Исследований, Сохранения, Поддержки и Развития Евразийства».

В частности, Самонкин обратил внимание на то, что ни о каком ослаблении антироссийской риторики в последнее время речи не идет, ни после встречи в Хельсинки президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, ни после успешного проведения ЧМ-2018.

«Cанкционная политика США наоборот усиливается против нас, и это явление похоже на начало новой холодной и экономической войны 2.0, направленной против, в первую очередь, экономических и национальных интересов России», - отметил эксперт, слова которого приводит новостной портал iREACTOR.

По словам Самонкина, целью американских санкций против России, введенных в 2014 году, является давление на российское правительство с тем, чтобы заставить его изменить внешнюю политику и отказаться от становления суверенитета страны, после чего уже на этом фоне уничтожить финансовую систему и экономику России, и спровоцировать общественность на массовые протесты. Но планы американских аналитиков были нарушены российским народом, который, вместо протестов, наоборот, сплотился вокруг главы государства, при этом и сами санкции не нанесли нашей стране ожидаемого вреда, а направили ее по пути поиска альтернативных путей развития – по Евразийскому вектору, налаживания экономических отношений со странами Латинской Америки и восточными странами, и углубления сотрудничества с Китаем.

«Санкционная война со стороны США наоборот дает нашей стране уникальный шанс встать на экономический и геополитический суверенный путь развития», - добавил эксперт.

При этом Юрий Самонкин напомнил, что Соединенные Штаты боятся вступать в прямое военное столкновение со странами, отказывающимися признавать их исключительности, и пытаются задавить их экономически. Помимо России, с такой политикой США сталкиваются Индия, Иран и Китай – и всем нам надо привыкнуть к мысли, что американские санкции – «это надолго».