Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что «Северный поток — 2» —троянский конь Кремля против европейской энергетической и геополитической безопасности.

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов ответил, что президент Украины исчерпал запас лозунгов. По его словам, на фоне Донбасса и крымского полуострова тема газопровода «выглядит более-менее свежей».

«Главный минус — звучит совсем уж жалостливо», — отметил эксперт.

Иванов объяснил Федеральному агентству новостей, что после подобных заявлений украинцам может показаться, что Европа не слышит Киев и не замечает как Москва «плетет коварные планы». Возможно, Порошенко рассчитывает, что украинцы назовут РФ плохой, потому что Москва якобы не помогает братскому народу.

«Порошенко будет поддерживать и дальше у граждан настроение этой слезливой безутешной скорби», — резюмировал эксперт.