Порошенко исчерпал запас лозунгов: эксперт ответил на заявление о «Северном потоке — 2»
Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что «Северный поток — 2» —троянский конь Кремля против европейской энергетической и геополитической безопасности.
Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов ответил, что президент Украины исчерпал запас лозунгов. По его словам, на фоне Донбасса и крымского полуострова тема газопровода «выглядит более-менее свежей».
«Главный минус — звучит совсем уж жалостливо», — отметил эксперт.
Иванов объяснил Федеральному агентству новостей, что после подобных заявлений украинцам может показаться, что Европа не слышит Киев и не замечает как Москва «плетет коварные планы». Возможно, Порошенко рассчитывает, что украинцы назовут РФ плохой, потому что Москва якобы не помогает братскому народу.
«Порошенко будет поддерживать и дальше у граждан настроение этой слезливой безутешной скорби», — резюмировал эксперт.
«Північний потік-2» – це «троянський кінь» Кремля проти європейської енергетичної і, врешті-решт, геополітичної безпеки. Закликаю наших європейських партнерів якнайшвидше позбутися оманливих та згубних кремлівських чар та твердо відстоювати власну енергетичну безпеку. pic.twitter.com/4YEAPN12hv— Петро Порошенко (@poroshenko) 10 августа 2018 г.