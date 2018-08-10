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13:38   10 Августа 2018
Россия

Порошенко исчерпал запас лозунгов: эксперт ответил на заявление о «Северном потоке — 2»

Порошенко исчерпал запас лозунгов: эксперт ответил на заявление о «Северном потоке — 2»

Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что «Северный поток — 2» —троянский конь Кремля против европейской энергетической и геополитической безопасности.

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов ответил, что президент Украины исчерпал запас лозунгов. По его словам, на фоне Донбасса и крымского полуострова тема  газопровода «выглядит более-менее свежей».  

«Главный минус — звучит совсем уж жалостливо», — отметил эксперт.

Иванов объяснил Федеральному агентству новостей, что после подобных заявлений украинцам может показаться, что Европа не слышит Киев и не замечает как Москва «плетет коварные планы». Возможно, Порошенко рассчитывает, что украинцы назовут РФ плохой, потому что Москва якобы не помогает братскому народу.  

«Порошенко будет поддерживать и дальше у граждан настроение этой слезливой безутешной скорби», — резюмировал эксперт.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #порошенко #украина #общество #северный поток 2
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