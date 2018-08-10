Окружение Трампа все меньше ему доверяет, считает эксперт

Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что усиление санкционной политики против России со стороны США, запрет деятельности банков и использования какой-либо валюты можно расценивать как начало экономической войны.

По словам премьера, Россия обязана будет отреагировать на это. Зеркальные меры могут быть политическими, экономическими, а если потребуется и «иными».

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев рассказал в интервью «Политэксперту», что сложно понять, что сейчас происходит в Вашингтоне. Возможно администрация американского президента решила действовать на опережение, не дожидаясь принятия закона Конгрессом.

Васильев уточнил, что, введя санкции самостоятельно, Белый дом делает ненужным принятие проекта закона. Те санкции, которые вводит администрация, могут быть отменены или смягчены, поскольку вводятся исполнительной властью. Если же будет принят закон, то изменить его потом довольно сложно.

Кроме того, американист считает, что Трамп потерял доверие своего окружения. По его мнению, это серьезная проблема, поскольку обвинение его в госизмене, о котором недавно заговорили, отражается на деятельности администрации.