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13:14   10 Августа 2018
Россия

Песков подтвердил предстоящие переговоры Путина с Макроном

Песков подтвердил предстоящие переговоры Путина с Макроном

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил заявление Елисейского дворца о переговорах главы РФ Владимира Путина с коллегой из Франции Эмманюэлем Макроном.

Он рассказал, что сегодня Путин работает в Москве. Президент проведет ряд международных переговоров, в том числе с французским лидером. 

Накануне ИА «Политика сегодня» сообщало, что Макрон намерен обсудить с Путиным судьбу осужденного в РФ за подготовку серии терактов в Крыму украинского режиссера Олега Сенцова. 

Суд приговорил преступника к 20 годам заключения. В мае Сенцов объявил голодовку и по словам его сестры, его здоровье заметно ухудшилось. В четверг, 9 августа, Песков отметил, что администрация президента получила письмо матери осужденного Людмилы Сенцовой с просьбой о помиловании. Тем не менее, Кремль не ответил на ее просьбу о помиловании сына. По словам пресс-секретаря, в данной ситуации не представляется возможным прокомментировать это обращение.

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Автор: Екатерина Розина
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