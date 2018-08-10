Путин не соглашался на увеличение налоговой нагрузки на металлургов

Владимир Владимирович поручил правительству экспертно проработать этот вопрос, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, в графике Путина не стоит встреча с представителями металлургического, горнодобывающего, химического и нефтехимического секторов, которых могут коснуться изменения налоговой нагрузки.

«Президент не давал согласия на какие-либо решения», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля объяснил, что письмо помощника президента РФ Андрея Белоусова с предложением увеличить налоговую нагрузку на 500 миллиардов рублей на указанные сектора было с грифом «для служебного пользования». В письме высказали экспертную точку зрения и в нем стоит резолюция Путина «согласен».

«В этом плане все сообщения абсолютно верны», — добавил Песков.

По его словам, Путин согласился, чтобы правительство проработало эту тему, учло необходимость сохранения инвестиционных возможностей указанных компаний и представило соответствующие предложения.