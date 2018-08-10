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13:12   10 Августа 2018
Россия

Путин не соглашался на увеличение налоговой нагрузки на металлургов

Путин не соглашался на увеличение налоговой нагрузки на металлургов

Владимир Владимирович поручил правительству экспертно проработать этот вопрос, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, в графике Путина не стоит встреча с представителями металлургического, горнодобывающего, химического и нефтехимического секторов, которых могут коснуться изменения налоговой нагрузки.

«Президент не давал согласия на какие-либо решения», — подчеркнул Песков. 

Представитель Кремля объяснил, что письмо помощника президента РФ Андрея Белоусова с предложением увеличить налоговую нагрузку на 500 миллиардов рублей на указанные сектора было с грифом «для служебного пользования». В письме высказали экспертную точку зрения и в нем стоит резолюция Путина «согласен». 

«В этом плане все сообщения абсолютно верны», — добавил Песков.

По его словам, Путин согласился, чтобы правительство проработало эту тему, учло необходимость сохранения инвестиционных возможностей указанных компаний и представило соответствующие предложения.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #экономика #песков #налоги #металлурги
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