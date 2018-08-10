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13:05   10 Августа 2018
Россия

Путин в пятницу встретится с постоянными членами Совбеза

Путин в пятницу встретится с постоянными членами Совбеза

У президента России Владимира Путина на 10 августа запланировано несколько встреч, рассказал пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.

В частности, уточнил представитель Кремля, президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Какие именно темы собирается поднять на встрече глава государства, Песков не рассказал.

Постоянными членами Совбеза РФ являются секретарь Совета Николай Патрушев, премьер-министр страны Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, спецпредставитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава МВД Владимир Колокольцев, а также директор ФСБ Александр Бортников.

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Автор: Юлия Халус
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