Песков: Кремль следит за ситуацией с делом Павликовой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль следит за ситуацией с делом обвиняемой в экстремизме участницы движения «Новое величие» Анны Павликовой. Глава государства Владимир Путин вмешиваться в следственный процесс не может.

Ранее мать Павликовой обратилась в администрацию президента с просьбой смягчить условия содержания ее дочери в СИЗО. Песков подтвердил, что такое обращение поступало, ситуацию держат на контроле. Однако, поскольку идет следствие, Путин не может в него вмешиваться и высказывать какие-то свои суждения. По словам пресс-секретаря, это шло бы в противоречие с действующим законодательством.

Ранее СМИ сообщали, что против Анны Павликовой и Марии Дубовик возбудили уголовное дело по статье «Организация экстремистского сообщества». Девушки находятся под стражей с марта этого года.