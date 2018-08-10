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13:02   10 Августа 2018
Россия

Песков: Кремль следит за ситуацией с делом Павликовой

Песков: Кремль следит за ситуацией с делом Павликовой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль следит за ситуацией с делом обвиняемой в экстремизме участницы движения «Новое величие» Анны Павликовой. Глава государства Владимир Путин вмешиваться в следственный процесс не может.

Ранее мать Павликовой обратилась в администрацию президента с просьбой смягчить условия содержания ее дочери в СИЗО. Песков подтвердил, что такое обращение поступало, ситуацию держат на контроле. Однако, поскольку идет следствие, Путин не может в него вмешиваться и высказывать какие-то свои суждения. По словам пресс-секретаря, это шло бы в противоречие с действующим законодательством.

Ранее СМИ сообщали, что против Анны Павликовой и Марии Дубовик возбудили уголовное дело по статье «Организация экстремистского сообщества». Девушки находятся под стражей с марта этого года.

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Автор: Виктория Разумовская
#суд #путин #экстремизм #общество #новое величие #павликова #дубовик
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