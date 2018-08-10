Путешествующие по Камчатке туристы из Канады подали сигнал бедствия

Организованная группа туристов, которая путешествует по северу Камчатки в Олюторском районе, послала спасателям сигнал SOS.

«Сигнал бедствия, поданный специальным прибором, который туристы имеют при себе, поступил в международный координационный центр реагирования на ЧС в пятницу», - пояснила представитель ведомства.

При этом в МЧС отметили, что спасатели, получив от туристов сигнал SOS, тут же связались с организацией, занимавшейся организацией туристического маршрута. В турфирме выразили уверенность в том, ч о с их клиентами не произошло ничего ужасного, а прибор, пославший сигнал SOS, мог сработать случайно, например, в случае удара. Такое иногда бывает, пояснили в турфирме и отказались от помощи МЧС.

Также в МЧС пояснили, что группа, подавшая сигнал SOS, состоит из 12 человек, из которых восемь человек – канадские туристы, а четыре человека – обслуживающий персонал, гиды. Васе они имеют спутниковые телефоны, но держат их в отключенном состоянии для экономии заряда аккумуляторов, то есть связь с ними одностороння. Ближайший сигнал связи намечен на поздний вечер пятницу и спасатели уже подготовились к тому, чтобы в случае необходимости выйти в их направлении.