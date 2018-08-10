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12:40   10 Августа 2018
Весь мир

Nord Stream 2 предложила проложить «Северный поток-2» в обход Дании

Nord Stream 2 предложила проложить «Северный поток-2» в обход Дании

Компания подала заявку на альтернативный маршрут строительства газопровода и параллельно ждет разрешения датских властей на возведение первого маршрута.

Nord Stream 2 AG передала энергетическому агентству Дании заявку и отчет об оценке воздействия на окружающую среду. Nord Stream 2 предложила Копенгагену альтернативный маршрут, который не проходит через территориальные воды Дании.

Компания отметила, что благодаря исследованиям, инженерной и экологической оценкам определили альтернативный маршрут, пересекающий лишь экономическую зону Дании. Заявка не отменяет предпочтительный маршрут, инициированный в 2017 году.

«Маршрут газопровода в датских водах остается предпочтительным», — добавили в Nord Stream 2. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#экономика #северный поток #дания #nord stream 2
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