Nord Stream 2 предложила проложить «Северный поток-2» в обход Дании

Компания подала заявку на альтернативный маршрут строительства газопровода и параллельно ждет разрешения датских властей на возведение первого маршрута.

Nord Stream 2 AG передала энергетическому агентству Дании заявку и отчет об оценке воздействия на окружающую среду. Nord Stream 2 предложила Копенгагену альтернативный маршрут, который не проходит через территориальные воды Дании.

Компания отметила, что благодаря исследованиям, инженерной и экологической оценкам определили альтернативный маршрут, пересекающий лишь экономическую зону Дании. Заявка не отменяет предпочтительный маршрут, инициированный в 2017 году.

Constructing an offshore pipeline is a major undertaking. Special vessels can lay the pipeline at a rate of up to 3 km per day along a precisely defined route. https://t.co/O8XxsNwdQq pic.twitter.com/YJznxvSkxw