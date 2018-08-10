Путин примет участие в Пятом каспийском саммите 12 августа в Казахстане

Российский лидер Владимир Путин намерен посетить Казахстан 12 августа, где состоится Пятый каспийский саммит. Он пройдет в городе Актау.

На саммите будут присутствовать главы Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана. Президенты поговорят о ключевых аспектах сотрудничества на Каспии, обсудят выполнение принятых на предыдущих встречах решений.

Ожидается, что главным событием саммита станет подписание на высшем уровне Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Работа над этим документом шла с 1996 года. Кроме того, в ходе мероприятий стороны подпишут несколько межправительственных документов.