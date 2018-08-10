Двойная игра: посольство РФ обвинило США в давлении на расследование «дела Скрипалей»

Бездоказательные обвинения со стороны британского правительства и очередные безосновательные антироссийские санкции США оказывают грубое давление на расследование инцидента в Солсбери, заявило посольство РФ в Лондоне.

Последние решение Вашингтона о введение новых ограничений в отношении РФ на основании пустых обвинений Великобритании свидетельствуют о грубом прессинге, которому подвергаются расследование. Тогда логично предположить, что результаты работы следствия скрываются от общественности, поскольку истина расходится с громкими политическими заявлениями Британии и США.

Дипломаты подчеркнули, что Вашингтон не в первый раз прикрывает Лондон в двойной игре. В случае со Скрипалями, когда британские власти оказались в ловушке собственных политических заявлений и теперь неспособны предъявить ни Москве, ни международному сообществу аргументов по факту вменяемых РФ обвинений, американцы решили использовать ситуацию с выгодой. Так, с помощью отсылки на секретные данные, которые никто и никогда не сможет проверить или публично предъявить в суде, Белый дом смог провести новый пакет санкций против Кремля.