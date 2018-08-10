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 Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре под Владимиром

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре под Владимиром
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12:23   10 Августа 2018
Россия

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре под Владимиром

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре под Владимиром

Минувшей ночью во Владимирской области в результате пожара в частном доме погибла целая семья из четырех человек, включая двоих детей.

Об этом в пятницу сообщает Следственное управление СК РФ по области. Отмечается, что по факту произошедшего проведена доследственная проверка, по результатам которой выяснилось, что пожар на террасе одноэтажного частного дома по адресу улица Шмакова, 10 возник примерно в 2.00 ночи по московскому времени. Угарный газ от распространившегося огня проник в помещение, где спала семья: двое маленьких детей – мальчик 2016 года и девочка 2017 года рождения, их 34-летняя мать и 40-летний мужчина, являвшийся, предположительно, ее сожителем. Все они погибли от отравления угарным газом.

Соседи, заметившие огонь, вызвали пожарных, которые к 2.45 по московскому времени потушили возгорание. Причиной, возникновения пожара, по предварительной оценке специалистов, стала неисправная электропроводка.

Следствие назначило судебные экспертизы, по результатам которых будут установлены точные причины трагедии.

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Автор: Александр Люблинский
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