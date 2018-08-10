НПО имени Лавочкина возглавил Колмыков

Ранее Владимир Колмыков возглавлял Красноярский машиностроительный завод, который производит баллистические ракеты «Синева» и «Сармат».

Совет директоров «Красмаш» в четверг, 9 августа, назначил генеральным директором предприятия — Александра Гаврилова. Предыдущего руководителя «Красмаша» Владимира Колмыкова перевели работать в научно-производственного объединения им. С.А. Лавочкина, передает РИА Новости.

«Колмыкова представили сотрудникам НПО имени Лавочкина», — отметили в пресс-службе Роскосмоса.

Владимир Колмыков работал в Красноярском машиностроительном заводе с 1978 года. Возглавил «Красмаш» в 2004 году. Через 11 лет его назначили руководителем НПО «Энергомаш». В 2016 году Колмыков вернулся в «Красмаш» в должности гендиректора.