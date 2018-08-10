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Путин примет участие в Пятом каспийском саммите 12 августа в Казахстане

Путин примет участие в Пятом каспийском саммите 12 августа в Казахстане

 Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре под Владимиром

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре под Владимиром
Украинская сборная отказалась заселяться в отель «Москва» в Чехии

Украинская сборная отказалась заселяться в отель «Москва» в Чехии

 Порошенко назвал «Северный поток-2» троянским конем России

Порошенко назвал «Северный поток-2» троянским конем России
Nord Stream 2 предложила проложить «Северный поток-2» в обход Дании

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 Около 250 рейсов отменили в Германии из-за забастовки пилотов Ryanair

Около 250 рейсов отменили в Германии из-за забастовки пилотов Ryanair
12:20   10 Августа 2018
Россия

НПО имени Лавочкина возглавил Колмыков

НПО имени Лавочкина возглавил Колмыков

Ранее Владимир Колмыков возглавлял Красноярский машиностроительный завод, который производит баллистические ракеты «Синева» и «Сармат».  

Совет директоров «Красмаш» в четверг, 9 августа, назначил генеральным директором предприятия — Александра Гаврилова. Предыдущего руководителя «Красмаша» Владимира Колмыкова перевели работать в научно-производственного объединения им. С.А. Лавочкина, передает РИА Новости.

«Колмыкова представили сотрудникам НПО имени Лавочкина»,  — отметили в пресс-службе Роскосмоса.

Владимир Колмыков работал в Красноярском машиностроительном заводе с 1978 года. Возглавил «Красмаш» в 2004 году. Через 11 лет его назначили руководителем НПО «Энергомаш». В 2016 году Колмыков вернулся в «Красмаш» в должности гендиректора.

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Автор: Анатолий Кубарев
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