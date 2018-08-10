Около 250 рейсов отменили в Германии из-за забастовки пилотов Ryanair

В ночь на 10 августа началась забастовка пилотов ирландской авиакомпании Ryanair. В связи с этим в Германии отменили 250 рейсов. Все это коснулось 42 тысяч пассажиров.

Представитель профсоюза пилотов Vereinigung Cockpit в Германии рассказала, что работники авиакомпании постоянно несут убытки. Так получается потому, что Ryanair продает билеты по 39 евро и одновременно получает прибыль в 1,4 миллиарда евро. Она также не исключила еще одну волну протестных акций в ближайшее время.

В профсоюзе отметили, что пилоты хотят «справедливой оплаты труда» и не желают «нести на себе предпринимательские риски Ryanair».

Забастовка должна закончится в три часа ночи в субботу. Пилоты требуют повышения зарплаты, которая сейчас рассчитывается на основании летных часов.