Nord Stream 2 подала заявку на прокладку трубопровода через Данию

Компания оператор Nord Stream 2 AG подала заявку на строительство газопровода по альтернативному маршруту – через территорию Дании.

Об этом в пятницу сообщает агентство ТАСС.

Напомним: газопровод «Северный поток-2» проляжет по дну Балтийского моря и напрямую свяжет Россию с Германией. Его длина составит более 1200 километров. Ранее сообщалось, что в связи с тем, что Дания может не дать разрешения на прокладку российского газопроводу через свои территориальные воды, Stream 2 разработала маршрут его прокладки в обход этой страны.