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Путин примет участие в Пятом каспийском саммите 12 августа в Казахстане

 Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре под Владимиром

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре под Владимиром
Украинская сборная отказалась заселяться в отель «Москва» в Чехии

Украинская сборная отказалась заселяться в отель «Москва» в Чехии

 Порошенко назвал «Северный поток-2» троянским конем России

Порошенко назвал «Северный поток-2» троянским конем России
Nord Stream 2 предложила проложить «Северный поток-2» в обход Дании

Nord Stream 2 предложила проложить «Северный поток-2» в обход Дании

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12:07   10 Августа 2018
Весь мир

Nord Stream 2 подала заявку на прокладку трубопровода через Данию

Nord Stream 2 подала заявку на прокладку трубопровода через Данию

Компания оператор Nord Stream 2 AG подала заявку на строительство газопровода по альтернативному маршруту – через территорию Дании.

Об этом в пятницу сообщает агентство ТАСС.

Напомним: газопровод «Северный поток-2» проляжет по дну Балтийского моря и напрямую свяжет Россию с Германией. Его длина составит более 1200 километров. Ранее сообщалось, что в связи с тем, что Дания может не дать разрешения на прокладку российского газопроводу через свои территориальные воды,  Stream 2 разработала маршрут его прокладки в обход этой страны.

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Автор: Александр Люблинский
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