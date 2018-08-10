РФ осудила США за намерение увеличить санкции против КНДР

Инициативу Вашингтона расширить ограничительные меры против Пхеньяна прокомментировали в МИД России.

Ведомство обнародовало сообщение об этом в пятницу, 10 августа, в связи с американской заявкой в Комитете СБ ООН 1718 по КНДР по расширению санкционных списков. В тексте заявления указано, что действия США противоречат линии разрядки напряжения.

Москва заявила о крайнем неприятии санкционной политики США. Дипломаты подчеркивают, что подобные меры не только ухудшают российско-американские отношения, но и негативно сказываются на ситуации КНДР. Расширение пакета санкций против Северной Кореи полностью противоречит заявленному намерению американской стороны добиться разрядки напряженности вокруг полуострова.

Таким образом, Белый дом осуществляет попытке сохранить максимальное давление в отношении Пхеньяна на максимально долгий период. Фактически, они пытаются оказывать влияние на КНДР до конца процесса ядерного разоружения. Этот метод является деструктивным и вряд ли поспособствует для урегулирования проблем Корейского полуострова.

В свойственной манере американская делегация представила сомнительную доказательную базу для утверждения очередной ограничений против республики. При этом в работе СБ ООН и его вспомогательных органах американцы используют так называемые нажимные методы. Это делается, чтобы, воспользовавшись искусственно созданным цейтнотом, продавить угодные Вашингтону решения в обход членов делегаций других стран.

Россия заблокировала американскую заявку в Комитете СБ ООН 1718, предусматривающую расширение международных санкций против КНДР. В новый черный список предлагается включить одно физическое лицо и несколько юридических, включая российский коммерческий банк «Агросоюз». Их обвиняют в несоблюдении закона и деятельности в обход уже существующих международных санкций.