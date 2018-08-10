Об этом сообщил РБК.

Счетная палата установила, что некоторые негосударственные пенсионные фонды (НПФ) получают незаконный доход. СП обратилась в Кабмин, чтобы в правительстве установили сроки передачи пенсионных накоплений в новый фонд. Минтруд сообщил, что вопрос рассматривается.

Порядок передачи денег должен установить Центробанк. Для этого регулятор должен выпустить нормативный акт. Оптимальный срок перевода накоплений по словам президента Ассоциации НПФ должен составлять не более 30 дней.

В конце прошлого месяца глава РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому государство обязано уведомлять россиян о рисках потери дохода при смене НПФ чаще, чем раз в пять лет.