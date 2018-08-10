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Путин примет участие в Пятом каспийском саммите 12 августа в Казахстане

 Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре под Владимиром

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре под Владимиром
Украинская сборная отказалась заселяться в отель «Москва» в Чехии

Украинская сборная отказалась заселяться в отель «Москва» в Чехии

 Порошенко назвал «Северный поток-2» троянским конем России

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11:57   10 Августа 2018
Россия

Мин​труд предложил установить сроки передачи пенсий в НПФ, чтобы избежать «зависших денег»

Мин​труд предложил установить сроки передачи пенсий в НПФ, чтобы избежать «зависших денег»

Об этом сообщил РБК.

Счетная палата установила, что некоторые негосударственные пенсионные фонды (НПФ) получают незаконный доход. СП обратилась в Кабмин, чтобы в правительстве установили сроки передачи пенсионных накоплений в новый фонд. Минтруд сообщил, что вопрос рассматривается.

Порядок передачи денег должен установить Центробанк. Для этого регулятор должен выпустить нормативный акт. Оптимальный срок перевода накоплений по словам президента Ассоциации НПФ должен составлять не более 30 дней.

В конце прошлого месяца глава РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому государство обязано уведомлять россиян о рисках потери дохода при смене НПФ чаще, чем раз в пять лет.

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Автор: Павел Никифоров
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