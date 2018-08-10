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Путин примет участие в Пятом каспийском саммите 12 августа в Казахстане

Путин примет участие в Пятом каспийском саммите 12 августа в Казахстане

 Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре под Владимиром

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре под Владимиром
Украинская сборная отказалась заселяться в отель «Москва» в Чехии

Украинская сборная отказалась заселяться в отель «Москва» в Чехии

 Порошенко назвал «Северный поток-2» троянским конем России

Порошенко назвал «Северный поток-2» троянским конем России
Nord Stream 2 предложила проложить «Северный поток-2» в обход Дании

Nord Stream 2 предложила проложить «Северный поток-2» в обход Дании

 Около 250 рейсов отменили в Германии из-за забастовки пилотов Ryanair

Около 250 рейсов отменили в Германии из-за забастовки пилотов Ryanair
11:35   10 Августа 2018
Весь мир

Россия заблокировала заявку США в Совбезе ООН о расширении санкций против КНДР

Россия заблокировала заявку США в Совбезе ООН о расширении санкций против КНДР

Россия заблокировала заявку Штатов в комитете Совбеза ООН по Северной Корее, которая предполагает расширение санкционного списка и внесение туда новых физлиц и юрлиц. В частности, это коснется российского банка «Агросоюз».

Те, кто попал в список, якобы ведут незаконную деятельность, которая нарушает действующий в отношении Северной Кореи санкционный режим.

Ранее информационное агентство Reuter, ссылаясь на дипломатические источники, сообщило, что Вашингтон попросил комитет Совбеза ООН добавить в черный список российский банк, северокорейского банкира, который работает в Москве, а также две компании для главного валютного банка в Пхеньяне.

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Автор: Виктория Разумовская
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