Россия заблокировала заявку США в Совбезе ООН о расширении санкций против КНДР

Россия заблокировала заявку Штатов в комитете Совбеза ООН по Северной Корее, которая предполагает расширение санкционного списка и внесение туда новых физлиц и юрлиц. В частности, это коснется российского банка «Агросоюз».

Те, кто попал в список, якобы ведут незаконную деятельность, которая нарушает действующий в отношении Северной Кореи санкционный режим.

Ранее информационное агентство Reuter, ссылаясь на дипломатические источники, сообщило, что Вашингтон попросил комитет Совбеза ООН добавить в черный список российский банк, северокорейского банкира, который работает в Москве, а также две компании для главного валютного банка в Пхеньяне.