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Путин примет участие в Пятом каспийском саммите 12 августа в Казахстане

 Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре под Владимиром

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре под Владимиром
Украинская сборная отказалась заселяться в отель «Москва» в Чехии

Украинская сборная отказалась заселяться в отель «Москва» в Чехии

 Порошенко назвал «Северный поток-2» троянским конем России

Порошенко назвал «Северный поток-2» троянским конем России
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11:34   10 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Киев усилил военно-морское присутствие в Азовском море

Киев усилил военно-морское присутствие в Азовском море

Киев боится возможной военно-экономической блокады Азовского побережья, объяснили в пятницу в СНБО Украины по итогам визита секретаря ведомства Александра Турчинова в Донбасс.

Тот посетил район проведения операции Объединенных сил на юго-востоке страны. Глава СНБО проверил готовность украинских военных, организацию береговой обороны и защиты побережья Азовского моря. Он подчеркнул, что одним из самых опасных направлений в регионе остается мариупольское. Нельзя исключать возможности проведения «как сухопутных, так и морских десантных операций вдоль Азовского побережья».

В этой связи Турчинов на совещании с силовиками предложил создать в Азовском море корабельно-катерную группу ВМС.

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Автор: Юлия Халус
#донбасс #украина #политика #весь мир #азовское море #снбо
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