Киев усилил военно-морское присутствие в Азовском море

Киев боится возможной военно-экономической блокады Азовского побережья, объяснили в пятницу в СНБО Украины по итогам визита секретаря ведомства Александра Турчинова в Донбасс.

Тот посетил район проведения операции Объединенных сил на юго-востоке страны. Глава СНБО проверил готовность украинских военных, организацию береговой обороны и защиты побережья Азовского моря. Он подчеркнул, что одним из самых опасных направлений в регионе остается мариупольское. Нельзя исключать возможности проведения «как сухопутных, так и морских десантных операций вдоль Азовского побережья».

В этой связи Турчинов на совещании с силовиками предложил создать в Азовском море корабельно-катерную группу ВМС.