Сибирская язва поразила 14 человек в китайской провинции на границе с Россией

О значительном количестве зараженных кожной формой сибирской язвы сообщает ТАСС, ссылаясь на комитет по делам здравоохранения и ограничению рождаемости региона.

Распространение заболевания зафиксировано в китайской провинции Хэйлунцзян, расположенной на северо-восточной границе КНР, близ России.

Один из заразившихся уже выписался из больницы, остальные еще проходят лечение. Врачи назвали состояние больных стабильным.

Заражение сибирской язвой возможно воздушно-капельным путем, переносчиков вируса является рогатый скот. Вирус может поразить человека через контакт с шерстью или при потреблении мяса зараженного животного.

По словам эпидемиологов, вспышки вируса поспособствовали климат и погодные условия.

Роспотребнадзор ранее сообщал об угрозе заражения сибирской язвой в центральной части республики, где были выявлены случаи заболевания.