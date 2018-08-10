Сибирская язва поразила 14 человек в китайской провинции на границе с Россией
О значительном количестве зараженных кожной формой сибирской язвы сообщает ТАСС, ссылаясь на комитет по делам здравоохранения и ограничению рождаемости региона.
Распространение заболевания зафиксировано в китайской провинции Хэйлунцзян, расположенной на северо-восточной границе КНР, близ России.
Один из заразившихся уже выписался из больницы, остальные еще проходят лечение. Врачи назвали состояние больных стабильным.
Заражение сибирской язвой возможно воздушно-капельным путем, переносчиков вируса является рогатый скот. Вирус может поразить человека через контакт с шерстью или при потреблении мяса зараженного животного.
По словам эпидемиологов, вспышки вируса поспособствовали климат и погодные условия.
Роспотребнадзор ранее сообщал об угрозе заражения сибирской язвой в центральной части республики, где были выявлены случаи заболевания.