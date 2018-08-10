Роскачество рассказало, как выбрать хорошие яблоки

Национальная система мониторинга качества (Роскачество) подготовила советы для покупателей, желающих выбрать на рынке или в магазине хорошие яблоки.

Согласно государственному стандарту (ГОСТ), свежие яблоки не должны иметь постороннего запаха или вкуса, а также излишней влажности на поверхности. При этом яблоки должны быть целыми, чистыми и вполне развившимися, Кожица яблок не должна быть повреждена вредителями или болезными, а залогом их долгой сохранности является сухая поверхность.

В то же время специалисты отмечают, что наличие на поверхности яблок небольших механических повреждений – таких, как нажимы и царапины, появляющихся при транспортировке фруктов, является допустимым, при этом продолговатые дефекты на поверхности плода не должны превышать в длину двух сантиметров. Допускается и наличие коричневых пятен в верхней части яблока, которые иногда немного выходят за пределы полости плодоножки.

Напомним: в начале августа Роскачество провело контрольную закупку ранних арбузов доя того, чтобы проверить их на нитраты. По результатам лабораторных исследований нарушений выявлено не было.