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 Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре под Владимиром

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11:46   10 Августа 2018
Россия

Роскачество рассказало, как выбрать хорошие яблоки

Роскачество рассказало, как выбрать хорошие яблоки

Национальная система мониторинга качества (Роскачество) подготовила советы для покупателей, желающих выбрать на рынке или в магазине хорошие яблоки.

Согласно государственному стандарту (ГОСТ), свежие яблоки не должны иметь постороннего запаха или вкуса, а также излишней влажности на поверхности. При этом яблоки должны быть целыми, чистыми и вполне развившимися, Кожица яблок не должна быть повреждена вредителями или болезными, а залогом их долгой сохранности является сухая поверхность.

В то же время специалисты отмечают, что наличие на поверхности яблок небольших механических повреждений – таких, как нажимы и царапины, появляющихся при транспортировке фруктов, является допустимым, при этом продолговатые дефекты на поверхности плода не должны превышать в длину двух сантиметров. Допускается и наличие коричневых пятен в верхней части яблока, которые иногда немного выходят за пределы полости плодоножки.

Роскачество рассказало, как выбрать хорошие яблоки

Напомним: в начале августа Роскачество провело контрольную закупку ранних арбузов доя того, чтобы проверить их на нитраты. По результатам лабораторных исследований нарушений выявлено не было.

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Автор: Александр Люблинский
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