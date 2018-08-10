Ударим в слабое место: Климов о планах РФ по экономическому противостоянию с США

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что Вашингтон, усилив санкции против Москвы, фактически объявил экономическую войну. Политик заявил об этом на встрече с работниками Кроноцкого государственного заповедника.

Премьер пояснил, что если с американской стороны последует подобие на запрет работы банков или использование валюты, то такой шаг можно назвать экономической войной. Россия ответит на это экономическими и политическими методами.

Замглавы комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов пояснил, что ответный шаг России известен — об этом написано в законе, который в скором времени вступит в силу. В документе обозначаются варианты ответа на недружественные действия других государств. Его слова привел ФАН.

Климов не хотел бы употреблять слово «санкции», поскольку действия США больше похожи на «беззаконие». Вашингтон ведет войну против Москвы и не отрицает этого, хоть и называет это «политикой сдерживания». Сенатор назвал происходящее «тотальной войной без боев». Помимо экономических ограничений растет и психологическое давление. Соединенные Штаты сеют хаос на рынке валют и ценных бумаг, пытаясь взбудоражить общественное мнение.

Усиливая санкции, Вашингтон выполняет три задачи. Во-первых, в ноябре в США пройдут парламентские выборы. Экономическая война с Россией нужна как инструмент для внутриполитической борьбы. Во-вторых, Белый дом хочет дестабилизировать внутриполитическую жизнь в РФ. И в-третьих, это запугивание — США хотят, чтобы остальные страны их боялись и подчинялись.

По словам Климова, Россия применит не зеркальные меры, а ассиметричные. Ведь Штаты играют там, где сильны, поэтому Москва ударит в их слабое место. Российская сторона станет действовать последовательно, при этом, нет необходимости отвечать в ту же секунду, подчеркнул сенатор.