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 Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре под Владимиром

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре под Владимиром
Украинская сборная отказалась заселяться в отель «Москва» в Чехии

Украинская сборная отказалась заселяться в отель «Москва» в Чехии

 Порошенко назвал «Северный поток-2» троянским конем России

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11:19   10 Августа 2018
Россия

Россияне предлагают детям выбрать профессию врача

Россияне предлагают детям выбрать профессию врача

Исследовательская организация Левада-Центр опросила тысячу 602 человека в мае 2018 года и узнала, какие профессии предлагают родители детям.

По информации центра, 20 процентов опрошенных хотели бы видеть дочь, сына, внуков — врачом, 15 процентов выбрали профессию юриста, 12 процентов — директор банка, 10 процентов — инженер, девять процентов — спортсмен. Маленький рейтинг у политиков, ученых, артистов, музыкантов.

В конце списка — школьный учитель, социолог, фермер и священник. У мужчин лидируют профессии врача, бизнесмена и военного. Женщины в первую очередь называли врачей и юристов. Молодежь до 24 лет предпочла бы профессию программиста.

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Автор: Анатолий Кубарев
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