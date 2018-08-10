Россияне предлагают детям выбрать профессию врача

Исследовательская организация Левада-Центр опросила тысячу 602 человека в мае 2018 года и узнала, какие профессии предлагают родители детям.

По информации центра, 20 процентов опрошенных хотели бы видеть дочь, сына, внуков — врачом, 15 процентов выбрали профессию юриста, 12 процентов — директор банка, 10 процентов — инженер, девять процентов — спортсмен. Маленький рейтинг у политиков, ученых, артистов, музыкантов.

В конце списка — школьный учитель, социолог, фермер и священник. У мужчин лидируют профессии врача, бизнесмена и военного. Женщины в первую очередь называли врачей и юристов. Молодежь до 24 лет предпочла бы профессию программиста.