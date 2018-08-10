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 Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре под Владимиром

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре под Владимиром
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11:10   10 Августа 2018
Весь мир

Двое детей погибли при взрыве в Афганистане

Двое детей погибли при взрыве в Афганистане

Взрыв прогремел в афганской провинции Герат, передает телеканал Tolo News.

Происшествие стало причиной гибели двух детей, около 10 человек пострадали. 

Согласно данным телеканала, взрыв произошел вечером в четверг, 9 августа. Все произошло близ одноименного административного центра.

Правоохранители пока не установили характер взрыва, однако свидетели происшествия утверждают, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Очевидцы уточнили, что мужчина передвигался на мотоцикле.

Тем не менее, ни одна действующая в регионе группировка пока не взяла ответственность за этот инцидент.

 

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Автор: Екатерина Розина
#взрыв #политика #чп #афганистан #весь мир
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