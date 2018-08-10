Двое детей погибли при взрыве в Афганистане

Взрыв прогремел в афганской провинции Герат, передает телеканал Tolo News.

Происшествие стало причиной гибели двух детей, около 10 человек пострадали.

Согласно данным телеканала, взрыв произошел вечером в четверг, 9 августа. Все произошло близ одноименного административного центра.

Правоохранители пока не установили характер взрыва, однако свидетели происшествия утверждают, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Очевидцы уточнили, что мужчина передвигался на мотоцикле.

Тем не менее, ни одна действующая в регионе группировка пока не взяла ответственность за этот инцидент.