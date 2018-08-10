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 Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре под Владимиром

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре под Владимиром
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11:16   10 Августа 2018
Весь мир

Аварийную посадку американского военного самолета сняли на видео

Аварийную посадку американского военного самолета сняли на видео

Военно-транспортный самолет ВВС США С-5 Galaxy экстренно сел на авиабазе в Сан-Антонио в штате Техас, пишет в пятницу The Drive.

Издание объяснило, что у самолета в очередной раз возникла проблема с шасси: передняя стойка не вышла при посадке, и 370-тонный транспортник проехался носом по взлетно-посадочной полосе. Два аналогичных случая произошли в прошлом году. На военном аэродроме США в Испании паре С-5 из-за отказа шасси пришлось приземляться на нос.

Тогда американские власти на время проверки запретили полеты всех самолетов этой серии (56 машин). Оказалось, что проблема с выходом шасси связана с узлом шарового винта. Механизм заменили. Тем не менее пилоты признаются, что перед полетом постоянно гадают, выйдет шасси на этот раз или нет.

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Автор: Юлия Халус
#сша #техас #происшествия #чп #ввс сша #c-5 galaxy
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