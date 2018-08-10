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 Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре под Владимиром

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре под Владимиром
Украинская сборная отказалась заселяться в отель «Москва» в Чехии

Украинская сборная отказалась заселяться в отель «Москва» в Чехии

 Порошенко назвал «Северный поток-2» троянским конем России

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11:19   10 Августа 2018
Россия

ЦБ: Волатильность рубля вызвана новостями о новых потенциальных санкциях

ЦБ: Волатильность рубля вызвана новостями о новых потенциальных санкциях

Центробанк может корректировать ежедневный объем покупки иностранной валюты, чтобы ограничить резкие колебания курса рубля. Такие меры возможны в рамках механизма бюджетного правила.

В пресс-релизе Банка сказано, что в таком случае операции в рамках бюджетного правила будут осуществлены в полном объеме в течение более длительного промежутка времени.

Регулятор считает, что повышенная волатильность курса рубля связана с новостями о новых возможных санкциях против России. Это естественная реакция финансового рынка. В Центробанке сообщили, что такие эпизоды колебания курса уже ранее возникали на фоне обсуждения ограничительных мер. Они всегда носили временный характер.

Также регулятор заверил, что у него есть достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы финансовой нестабильности.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #экономика #центробанк #волатильность #курс рубля
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