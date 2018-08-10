ЦБ: Волатильность рубля вызвана новостями о новых потенциальных санкциях

Центробанк может корректировать ежедневный объем покупки иностранной валюты, чтобы ограничить резкие колебания курса рубля. Такие меры возможны в рамках механизма бюджетного правила.

В пресс-релизе Банка сказано, что в таком случае операции в рамках бюджетного правила будут осуществлены в полном объеме в течение более длительного промежутка времени.

Регулятор считает, что повышенная волатильность курса рубля связана с новостями о новых возможных санкциях против России. Это естественная реакция финансового рынка. В Центробанке сообщили, что такие эпизоды колебания курса уже ранее возникали на фоне обсуждения ограничительных мер. Они всегда носили временный характер.

Также регулятор заверил, что у него есть достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы финансовой нестабильности.