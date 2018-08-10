ЦБ РФ приостановил лицензии «Регионального страхового центра»

Соответствующее решение Банка России вступило в силу в четверг, 9 августа 2018 года.

Лицензии компании на осуществлении страхования приостановлены, а в «Региональный страховой центр» направлено временное руководство, назначенная администрация будет заниматься делами центра в течение шести месяцев, сообщает регулятор.

Центробанк был вынужден принять эту меру из-за ненадлежащего оформления услуг со стороны страховщика и несоблюдения условий финансовой устойчивости и платежеспособности. Страховая компания не следует принятым обязательствам.

Таким образом, «Региональный страховой центр» на данный момент лишен возможности предоставлять услуги добровольного личного страхования. Однако за компанией сохранилось право осуществлять страхование жизни и предоставлять услуги, касающиеся добровольного имущественного страхования.