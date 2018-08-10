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Путин примет участие в Пятом каспийском саммите 12 августа в Казахстане

Путин примет участие в Пятом каспийском саммите 12 августа в Казахстане

 Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре под Владимиром

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре под Владимиром
Украинская сборная отказалась заселяться в отель «Москва» в Чехии

Украинская сборная отказалась заселяться в отель «Москва» в Чехии

 Порошенко назвал «Северный поток-2» троянским конем России

Порошенко назвал «Северный поток-2» троянским конем России
Nord Stream 2 предложила проложить «Северный поток-2» в обход Дании

Nord Stream 2 предложила проложить «Северный поток-2» в обход Дании

 Около 250 рейсов отменили в Германии из-за забастовки пилотов Ryanair

Около 250 рейсов отменили в Германии из-за забастовки пилотов Ryanair
10:56   10 Августа 2018
Россия

Курс доллара превысил уровень 67 рублей впервые с 2016 года

Курс доллара превысил уровень 67 рублей впервые с 2016 года

Российская валюта стабилизируется после двух дней сильного падения и растет к евро, отыгрывая курсовую динамику форекса, где европейская валюта упала ниже 1,15 доллара.

К пятнице, 10 августа, курс доллара вырос на 54 копейки до 66 рублей 97 копеек, курс евро снизился на три копейки до 76 рублей 73 копеек, следует из данных форекса. Курс Банка России на 10 августа — доллар 66 рублей 28 копеек, евро — 76 рублей 82 копейки. ЦБ РФ не обязывает покупать или продавать доллар и евро по указанному курсу.

За две предыдущие торговые сессии доллар и евро подскакивали на пять процентов каждый против рубля на фоне панических покупок валюты. Вашингтона готовится ввести новые антироссийские санкции.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #цб рф #евро #доллар #рубль
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