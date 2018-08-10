Курс доллара превысил уровень 67 рублей впервые с 2016 года

Российская валюта стабилизируется после двух дней сильного падения и растет к евро, отыгрывая курсовую динамику форекса, где европейская валюта упала ниже 1,15 доллара.

К пятнице, 10 августа, курс доллара вырос на 54 копейки до 66 рублей 97 копеек, курс евро снизился на три копейки до 76 рублей 73 копеек, следует из данных форекса. Курс Банка России на 10 августа — доллар 66 рублей 28 копеек, евро — 76 рублей 82 копейки. ЦБ РФ не обязывает покупать или продавать доллар и евро по указанному курсу.

За две предыдущие торговые сессии доллар и евро подскакивали на пять процентов каждый против рубля на фоне панических покупок валюты. Вашингтона готовится ввести новые антироссийские санкции.