Минфин оценит эффективность налоговых льгот

Минфин предлагает разработать перечень «налоговых расходов» — выпадающих доходов бюджета из-за налоговых льгот. Если господдержка окажется неэффективной, ее скорректируют или вовсе отменят.

Согласно сведениям РБК, документ вынесли на общественное обсуждение. Министерство не в первый раз заявляет, что налоговые льготы — это недополученные ресурсы бюджета, которые не контролируются.

Методику оценки эффективности налоговых расходов правительство хочет сформировать до 1 июля 2019 года. По словам экспертов, тема отмены неэффективных налоговых льгот поднимается регулярно.

Согласно оценке Минфина, в 2018 году налоговые расходы составят 2,6 триллиона рублей. Более 85 процентов уходит на раздел «Национальная экономика».