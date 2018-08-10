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 Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре под Владимиром

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре под Владимиром
Украинская сборная отказалась заселяться в отель «Москва» в Чехии

Украинская сборная отказалась заселяться в отель «Москва» в Чехии

 Порошенко назвал «Северный поток-2» троянским конем России

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10:52   10 Августа 2018
Россия

Минфин оценит эффективность налоговых льгот

Минфин оценит эффективность налоговых льгот

Минфин предлагает разработать перечень «налоговых расходов» — выпадающих доходов бюджета из-за налоговых льгот. Если господдержка окажется неэффективной, ее скорректируют или вовсе отменят. 

Согласно сведениям РБК, документ вынесли на общественное обсуждение. Министерство не в первый раз заявляет, что налоговые льготы — это недополученные ресурсы бюджета, которые не контролируются.

Методику оценки эффективности налоговых расходов правительство хочет сформировать до 1 июля 2019 года. По словам экспертов, тема отмены неэффективных налоговых льгот поднимается регулярно. 

Согласно оценке Минфина, в 2018 году налоговые расходы составят 2,6 триллиона рублей. Более 85 процентов уходит на раздел «Национальная экономика». 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #экономика #бюджет #налоги #налоговые льготы
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