Украинские железные дороги прекратят сообщение с Россией

Государственное предприятие «Укрзалізниця» выполнит распоряжение киевских властей, если таковое поступит, и прекратит сообщение с РФ, передает украинское издание «Сегодня».

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян надеется, что примеру железнодорожников последуют и владельцы автобусных предприятий. В то же время, министерство экономического развития и торговли Украины не рассматривает прекращение железнодорожного сообщения с РФ как инструмент экономического воздействия.

По информации Украинской железной дороги, в 2017 году в Россию перевезли 900 тысяч украинцев, что в пять раз меньше по сравнению с 2013 годом. В стране сохраняется тенденция к уменьшению пассажиропотока. С января по июль 2018 года в РФ поездами отправились 454 тысячи 100 украинцев, что на 16, 4 процентов меньше аналогичного периода 2017 года.