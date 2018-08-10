Эрдоган назвал экономеческое давление на Турцию бесперспективным

Глава Турции Тайип Эрдоган призвал население игнорировать попытки недругов страны дестабилизировать финансовую систему.

Он подчеркнул, что любые антитурецкие кампании, которые разворачивают недоброжелатели действующей власти, недостойны внимания, а попытки экономического давления на Турцию бесперспективны. Президент обратился к жителям Турции с просьбой не обращать на это внимания и добавил, что у врагов страны есть только доллары, а у турков - народ, право и бог, передает агентство Anadolu.