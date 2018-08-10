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10:16   10 Августа 2018
Россия

День Государственного флага отметят в 17 парках Москвы

День Государственного флага отметят в 17 парках Москвы

Праздничные мероприятия в честь дня Государственного флага 22 августа подготовили в 17 парках столицы, а также 149 библиотеках и культурных центрах города.

Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что всего в этот день в городе состоится 250 концертов, лекций и мастер-классов. Все мероприятия пройдут в парках, библиотеках и культурных центрах города.

В частности, в парке Победы на Поклонной горе 22 августа состоятся конные разъезды при участии всадников Президентского полка и Кремлевской школы верховой езды. Кроме того, посетители парка смогут поучаствовать в совместной сборке гигантской мозаики в цветах триколора, а также запустить в небо белые, синие и красные воздушные шары.

Тем временем в бабушкинском парке проведут мастер-класс по изготовлению птиц и цветов оригами. Также там пройдет праздничный концерт, на котором выступят фольклорные ансамбли.

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Автор: Юлия Халус
#москва #россия #общество #москвасейчас #день государственного флага
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