Министры внесли в Госдуму пакет поправок о техосмотре

Кабмин предлагает ввести уголовную ответственность за проведение технического осмотра авто операторами без аккредитации.

Авторы поправок объяснили, что данная мера позволит сократить количество «серых» диагностических карт, когда реальный технический осмотр не проводился.

Кроме того, проект предлагает усилить административную ответственность для участников системы техосмотров. В частности, штраф для технических экспертов, которые признали автомобиль безопасным, не проводя осмотра или проигнорировав несоответствия требованиям безопасности. Также наказывать планируется техэкспертов, которые передали в единую автоматизированную информационную системы недостоверные данные об осмотре.

В то же время предлагается установить фото- и видеофиксацию процедуры техосмотра, которая позволит достоверно устанавливать факт проведения техосмотра.