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 Увеличилось число жертв схода оползней в Индии

Увеличилось число жертв схода оползней в Индии

10:04   10 Августа 2018
Весь мир

Увеличилось число жертв схода оползней в Индии

Увеличилось число жертв схода оползней в Индии

Непрекращающиеся ливни переполнили водохранилища. В штате Керала сошли оползни. Погибли 26 человек, передает Hindustan Times.

По информации газеты, районы, которые расположены в низинах, полностью затопило. Солдаты спасают 30 туристов, которые приехали в небольшой город Муннар, окруженный холмами, и оказались в бедственном положении. Неблагоприятные погодные условия осложняют ход операции.

«Мы внимательно следим за ситуацией», — сказал министр энергетики Керала.

Администрация штата отменила школьные уроки в затопленных районах. Местные власти попросили направить солдат в Кералу, чтобы эвакуировать людей и ликвидировать последствия стихийного бедствия.

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Автор: Анатолий Кубарев
#индия #общество #керала
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