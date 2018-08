Увеличилось число жертв схода оползней в Индии

Непрекращающиеся ливни переполнили водохранилища. В штате Керала сошли оползни. Погибли 26 человек, передает Hindustan Times.

По информации газеты, районы, которые расположены в низинах, полностью затопило. Солдаты спасают 30 туристов, которые приехали в небольшой город Муннар, окруженный холмами, и оказались в бедственном положении. Неблагоприятные погодные условия осложняют ход операции.

Администрация штата отменила школьные уроки в затопленных районах. Местные власти попросили направить солдат в Кералу, чтобы эвакуировать людей и ликвидировать последствия стихийного бедствия.

Death toll in Kerala goes up to 26, 2 more gates of Idukki dam openedhttps://t.co/bPK5fNt8yV#KeralaRains #KeralaFloods pic.twitter.com/M3lTuhylvU