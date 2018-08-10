Ветеран Афганистана потерял единственное жилье из-за займа в 300 тысяч рублей
Семья ветерана Афганской войны, проживающая в Краснодарском крае, лишилась единственного жилья. Мужчина взял кредит в 300 тысяч рублей у местного бизнесмена и подписал договор купли-продажи квартиры, оформляя документы.
Двухкомнатную квартиру Сергей Бухтияров получил от Минобороны в 1995 году. Через 11 лет он приватизировал жилье. Когда понадобились деньги 55-летний ветеран Афгана обратился к предпринимателю Петру Шрамко.
Эксперты утверждают, что такую схему мошенники используют постоянно, отыгрываясь на правовой неграмотности людей. В Центробанке готовят поправки, которые ограничат возможность выдачи ипотечных займов и потребительских кредитов организациями и лицами, неподконтрольными ЦБ.
Бухтияров рассказал, что Шрамко говорил своим клиентам, что не может заключить договор займа. Чтобы решить вопрос, он предлагал подписать договор купли-продажи, а также договор аренды жилья с правом выкупа. Люди, ничего не подозревая, переоформляли на него недвижимость и платили в течение года арендную плату, которая якобы и составляла проценты по займу.
Мужчина полгода платил по 21600 рублей в месяц за кредит, а потом узнал, что квартира оформлена на другого человека. Шрамко на телефонные звонки уже не отвечал.
В 2014 году семья обратилась в районный суд с требованием признать сделку недействительной, однако суд отказал. Предприниматель потребовал возвращения долга в размере 550 тысяч рублей. У семьи таких денег не было. Бухтияров попытался обратиться в банки, но там ему отказали, поскольку у семьи уже не было недвижимости. По его словам, под угрозами он подписал мировое соглашение.
В 2015 году Шрамко поменял замки в квартире и выписал семью с ребенком на улицу. По такой же схеме без жилья оказались еще семь семей.
В России это очень распространенная мошенническая схема. Юридически сложно подкопаться к подобным бизнесменам. Заемщики подписывают абсолютно все необходимое самостоятельно.
Чтобы попытаться вернуть недвижимость, следует обратиться в суд и в правоохранительные органы. Суд обязан рассмотреть все обстоятельства произошедшего, включая и мнимые сделки, которые прикрывают отношения между заемщиком и кредитором.
Также Банк России внесет поправки в законодательство, которые ограничат выдачи подобных займов и кредитов организациями и лицами, неподконтрольными Центробанку. Теперь будет необходимо иметь соответствующий статус.
Все уголовные дела, касающиеся приобретения права собственности на имущество, переданного в качестве обеспечения обязательств по договорам займа, расследуются.