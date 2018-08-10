Ветеран Афганистана потерял единственное жилье из-за займа в 300 тысяч рублей

Семья ветерана Афганской войны, проживающая в Краснодарском крае, лишилась единственного жилья. Мужчина взял кредит в 300 тысяч рублей у местного бизнесмена и подписал договор купли-продажи квартиры, оформляя документы.

Двухкомнатную квартиру Сергей Бухтияров получил от Минобороны в 1995 году. Через 11 лет он приватизировал жилье. Когда понадобились деньги 55-летний ветеран Афгана обратился к предпринимателю Петру Шрамко.

Эксперты утверждают, что такую схему мошенники используют постоянно, отыгрываясь на правовой неграмотности людей. В Центробанке готовят поправки, которые ограничат возможность выдачи ипотечных займов и потребительских кредитов организациями и лицами, неподконтрольными ЦБ.

Бухтияров рассказал, что Шрамко говорил своим клиентам, что не может заключить договор займа. Чтобы решить вопрос, он предлагал подписать договор купли-продажи, а также договор аренды жилья с правом выкупа. Люди, ничего не подозревая, переоформляли на него недвижимость и платили в течение года арендную плату, которая якобы и составляла проценты по займу.

Мужчина полгода платил по 21600 рублей в месяц за кредит, а потом узнал, что квартира оформлена на другого человека. Шрамко на телефонные звонки уже не отвечал.

В 2014 году семья обратилась в районный суд с требованием признать сделку недействительной, однако суд отказал. Предприниматель потребовал возвращения долга в размере 550 тысяч рублей. У семьи таких денег не было. Бухтияров попытался обратиться в банки, но там ему отказали, поскольку у семьи уже не было недвижимости. По его словам, под угрозами он подписал мировое соглашение.

В 2015 году Шрамко поменял замки в квартире и выписал семью с ребенком на улицу. По такой же схеме без жилья оказались еще семь семей.