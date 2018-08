Новая Зеландия отказалась от одноразовых пластиковых пакетов

Правительство поможет ритейлерам перейти на другой вид упаковки, сообщили премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн и помощник министра окружающей среды Юджени Сейдж.

По их словам, люди используют сотни миллионов пластиковых пакетов, которые не только загрязняют прибрежную среду, но и вредят всем видам морской жизни. Премьер-министр Новой Зеландии отметила, что у бизнесмены и покупатели могут использовать другой вид упаковки.

Решение не использовать пластиковые пакеты приняли после петиции, которую подписали 65 тысяч жителей Новой Зеландии. Люди могут возразить против запрета до 14 сентября.

Single-use plastic bags to be phased out over the next year, Government announces https://t.co/AR165Xslyk pic.twitter.com/HNM7L1kuJa