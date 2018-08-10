Мы в соц.сетях:
ЦБ РФ приостановил лицензии «Регионального страхового центра»

ЦБ РФ приостановил лицензии «Регионального страхового центра»

Курс доллара превысил уровень 67 рублей впервые с 2016 года

Курс доллара превысил уровень 67 рублей впервые с 2016 года
Украинские железные дороги прекратят сообщение с Россией

Украинские железные дороги прекратят сообщение с Россией

 СМИ: Украине угрожает финансовый хаос

СМИ: Украине угрожает финансовый хаос
Эрдоган назвал экономеческое давление на Турцию бесперспективным

Эрдоган назвал экономеческое давление на Турцию бесперспективным

 Увеличилось число жертв схода оползней в Индии

Увеличилось число жертв схода оползней в Индии

ЦБ РФ приостановил лицензии «Регионального страхового центра»

ЦБ РФ приостановил лицензии «Регионального страхового центра»

Курс доллара превысил уровень 67 рублей впервые с 2016 года

Курс доллара превысил уровень 67 рублей впервые с 2016 года
Украинские железные дороги прекратят сообщение с Россией

Украинские железные дороги прекратят сообщение с Россией

 СМИ: Украине угрожает финансовый хаос

СМИ: Украине угрожает финансовый хаос
Эрдоган назвал экономеческое давление на Турцию бесперспективным

Эрдоган назвал экономеческое давление на Турцию бесперспективным

 Увеличилось число жертв схода оползней в Индии

Увеличилось число жертв схода оползней в Индии

9:27   10 Августа 2018
Весь мир

Новая Зеландия отказалась от одноразовых пластиковых пакетов

Новая Зеландия отказалась от одноразовых пластиковых пакетов

Правительство поможет ритейлерам перейти на другой вид упаковки, сообщили премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн и помощник министра окружающей среды Юджени Сейдж.

По их словам, люди используют сотни миллионов пластиковых пакетов, которые не только загрязняют прибрежную среду, но и вредят всем видам морской жизни. Премьер-министр Новой Зеландии отметила, что у бизнесмены и покупатели могут использовать другой вид упаковки.

«Есть реальная альтернатива», — подчеркнула Ардерн.

Решение не использовать пластиковые пакеты приняли после петиции, которую подписали 65 тысяч жителей Новой Зеландии. Люди могут возразить против запрета до 14 сентября. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#новая зеландия #общество #весь мир #пластик
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...