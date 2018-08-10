Южная Корея и КНДР 13 августа обсудят место проведения нового саммита

По умолчанию местом проведения следующей встречи лидером КНДР и Южной Кореи рассмотрят Пхеньян, рассказал агентству Yonhap представитель южнокорейской администрации.

Этот вариант соответствует достигнутым ранее договоренностям, объяснил собеседник издания. Тем не менее встреча может пройти и в другом месте. Сеул намерен поинтересоваться у северокорейских коллег 13 августа, где они предпочли бы провести саммит.

Ранее Yonhap писало, что 13 августа представители Южной Кореи и КНДР встретятся в пограничном пункте Пханмунджом. Южнокорейскую делегацию возглавит министр объединения Чо Мён Гён. Главу северокорейской делегации пока не называют.

Первый более чем за 10 лет саммит на высшем уровне между лидерами Южной и Северной Корей состоялся в пограничном пункте Пханмунджом 27 апреля текущего года.