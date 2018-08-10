Власти штата Теннесси привели в исполнение смертную казнь впервые за девять лет

Издание Tennessean сообщает, что в штате Теннесси впервые за почти десять лет состоялась смертная казнь.

Власти казнили осужденного Билли Рэя Айрика, которого обвиняли в изнасиловании и убийстве семилетней девочки. Преступления он совершил в 1985 году. Заключенному ввели смертельную инъекцию. Ему было 59 лет.

«Я только хочу сказать, что мне действительно жаль. И это… это все», — последнее, что сказал Айрик.

За несколько часов до исполнения приговора Верховный суд отказал в отсрочке казни. Айрик находился в заключении в течение 32 лет. Он множество раз просил суд отложить исполнение приговора, ссылаясь на психически нестабильное состояние. Он утверждал, что использование препаратов, которые входят в состав смертельной инъекции, нарушает его конституционные права. Последний раз суд удовлетворил его прошение в 2014 году.

С 1916 года это 133-я смертная казнь в Теннесси.