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8:56   10 Августа 2018
Россия

Медведев отдал распоряжение создать мобильные пункты размещения людей в округах

Медведев отдал распоряжение создать мобильные пункты размещения людей в округах

Российский премьер Дмитрий Медведев побывал в мобильном пункте временного размещения (ПВР) жителей Петропавловска-Камчатского. Его организовали спасатели МЧС РФ. Глава правительства предложил создать такие лагери в каждом федеральном округе. 

Замруководителя департамента гражданской защиты МЧС РФ Владислав Гадеев сообщил, что в данный момент в России всего есть четыре таких пункта. Медведев заявил, что их количество следует увеличить, поскольку мобильные ПВР могут оказаться полезными в некоторых сложных ситуациях.

«Нам точно нужны пункты на каждый федеральный округ. Округов всего восемь. Подготовьте предложения»,  — указал премьер. 

Медведев отдал распоряжение создать мобильные пункты размещения людей в округах

Данный пункт временного размещения хранится в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. Медведеву продемонстрировали технику, которая находится в эксплуатации местного управления, а также некоторые объекты для размещения населения.

ПВР используется для приема, временного размещения, учета людей, пострадавших во время ЧС. В нем находится несколько зон: КПП, административная, жилая, санитарно-гигиеническая зоны, склад, пункт приготовления еды, медпункт, небольшое водохранилище и зона водоподготовки. Всего здесь могут разместиться 125 человек.

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Автор: Виктория Разумовская
#общество #экология #чс #мчс рф #пвр #медеведев
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