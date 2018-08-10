Медведев отдал распоряжение создать мобильные пункты размещения людей в округах

Российский премьер Дмитрий Медведев побывал в мобильном пункте временного размещения (ПВР) жителей Петропавловска-Камчатского. Его организовали спасатели МЧС РФ. Глава правительства предложил создать такие лагери в каждом федеральном округе.

Замруководителя департамента гражданской защиты МЧС РФ Владислав Гадеев сообщил, что в данный момент в России всего есть четыре таких пункта. Медведев заявил, что их количество следует увеличить, поскольку мобильные ПВР могут оказаться полезными в некоторых сложных ситуациях.

«Нам точно нужны пункты на каждый федеральный округ. Округов всего восемь. Подготовьте предложения», — указал премьер.

Данный пункт временного размещения хранится в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. Медведеву продемонстрировали технику, которая находится в эксплуатации местного управления, а также некоторые объекты для размещения населения.

ПВР используется для приема, временного размещения, учета людей, пострадавших во время ЧС. В нем находится несколько зон: КПП, административная, жилая, санитарно-гигиеническая зоны, склад, пункт приготовления еды, медпункт, небольшое водохранилище и зона водоподготовки. Всего здесь могут разместиться 125 человек.