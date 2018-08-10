Депутат Госдумы раскритиковал платную регистрацию на рейсы «Победы»

Лоукостер «Победа» решил отменить бесплатную регистрацию на рейсы в зарубежных аэропортах. С октября это будет стоить 25 евро с учетом того, что онлайн-регистрация останется бесплатной.

Депутат от ЛДПР Василий Власов выступил против этих новых мер. Соответствующее письмо он направил в Минтранс и в авиакомпанию «Победа», пишет «Парламентская газета».

Представители лоукостера объяснили, что нововведение необходимо в связи с финансовыми потерями перевозчика из-за роста цен на топливо. Глава авиакомпании Андрей Калмыков отметил, что таким образом компания просит клиентов помочь сократить расходы на обслуживание в аэропортах. В таком случае «Победа» сможет сохранить тарифы, несмотря на рост цен на топливо.

По словам депутата, это недопустимо, поскольку не у всех пассажиров есть за рубежом доступ к Wi-Fi. Некоторые представители старшего поколения не пользуются интернетом вовсе.