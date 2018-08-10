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8:16   10 Августа 2018
Ближнее зарубежье

СМИ: Украине угрожает финансовый хаос

СМИ: Украине угрожает финансовый хаос

Агентство Bloomberg утверждает, что финансовые резервы Украины заметно истощились, а это не оставляет без внимания Нацбанк. За последние четыре года в распоряжении минфина меньше всего денег. Планы по увеличению бюджета сорваны, а это уже грозит хаосом.

В начале августа в казне находилось всего два миллиарда гривен. Такого не было со времен бывшего президента Украины Виктора Януковича. Председатель Нацбанка Дмитрий Сологуб уверен, что в стране возникли проблемы с ликвидностью.

«Правительству будут нужны деньги, чтобы заполнить пробелы. Проблема в том, что источников финансирования очень немного»,  — отметил он. 

Агентство пишет, что МВФ до сих не предоставил Украине транш в размере почти двух миллиардов долларов. По словам зампредседателя Нацбанка Олега Чурии, даже если МВФ перечислит деньги, риск для экономики страны остается. Затягивание с этим вопросом грозит «хаосом, который уже охватил другие развивающиеся рынки». В таком случае Украина не сможет продать свои государственные долговые обязательства на 2 миллиарда долларов.

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Автор: Виктория Разумовская
#украина #экономика #мвф #госдолг
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