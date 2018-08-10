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7:57   10 Августа 2018
Россия

Жертвами пожара в пятиэтажке на северо-западе Москвы стали два человека

Жертвами пожара в пятиэтажке на северо-западе Москвы стали два человека

На северо-западе Москвы при пожаре в пятиэтажке погибли два человека, сообщает столичный главк МЧС.

Возгорание произошло на последнем этаже дома номер семь, расположенном на 3-й Хорошевской улице. Огнем было охвачено 400 квадратных метров. Пожар получил второй ранг сложности из пяти.

В квартире, с которой началось возгорание, спасатели нашли тела двух погибших. 

Из дома были эвакуированы 60 человек, которых временно разместили в прибывшие автобусы. На месте ЧП работают психологи и глава столичного главка МЧС Илья Денисов.

В 03:50 возгорание было ликвидировано.

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Автор: Олег Королев
#москва #пожар #пятиэтажка
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