Жертвами пожара в пятиэтажке на северо-западе Москвы стали два человека

На северо-западе Москвы при пожаре в пятиэтажке погибли два человека, сообщает столичный главк МЧС.

Возгорание произошло на последнем этаже дома номер семь, расположенном на 3-й Хорошевской улице. Огнем было охвачено 400 квадратных метров. Пожар получил второй ранг сложности из пяти.

В квартире, с которой началось возгорание, спасатели нашли тела двух погибших.

Из дома были эвакуированы 60 человек, которых временно разместили в прибывшие автобусы. На месте ЧП работают психологи и глава столичного главка МЧС Илья Денисов.

В 03:50 возгорание было ликвидировано.