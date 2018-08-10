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МЧС предупреждает москвичей о возвращении жары

МЧС предупреждает москвичей о возвращении жары

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7:40   10 Августа 2018
Весь мир

МЧС предупреждает москвичей о возвращении жары

МЧС предупреждает москвичей о возвращении жары

Спасатели предупреждают москвичей о жаре в пятницу, сообщает столичный главк МЧС.

Ведомство прогнозирует, что температура воздуха 10 августа разогреется до плюс 28 градусов. В оперативном прогнозе уточняется, что столбики термометра днем могут опуститься ниже 26 градусов тепла.

В Москве также ожидается небольшая облачность и слабый ветер.

Гидрометцентр в свою очередь прогнозирует на выходных солнечную погоду без осадков. Ожидается, что дожди придут в регион в начале следующей недели.

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Автор: Олег Королев
#москва #мчс #жара #погода
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