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7:18   10 Августа 2018
Россия

Власти столицы изъяли земли, где снимается телешоу «Дом-2»

Власти столицы изъяли земли, где снимается телешоу «Дом-2»

Столичные власти опубликовали распоряжение об изъятии земли, на котором находится съемочная площадка телешоу «Дом-2».

Расположенный в новой Москве земельный участок, где проходят съемки реалити-шоу телеканала «Дом-2», попал в зону строительства автомобильной трассы, которая соединит Саларьево и Марьино. 

Согласно документу, опубликованному столичным правительством, для строительства дороги изымаются пять объектов недвижимого имущества «ЕТК-Инвест».

Ранее департамент  развития новых территорий Москвы сообщил, что достиг с «ЕТК-Инвест» договоренность о предоставлении нового участка, аналогичного по площади старому.

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Автор: Олег Королев
#москва #дом-2 #изъятие земли
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