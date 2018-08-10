Медведев: Усиление санкций против РФ означает объявление торговой войны
Усиление антироссийских санкций можно будет расценивать как экономическую войну, заявил российский премьер Дмитрий Медведев.
На встрече с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника он заявил, что если последует запрет деятельности банков или использования той или иной валюты со стороны США, то в таком случае речь пойдет об объявлении экономической войны.
Медведев отметил, что на нее нужно будет реагировать экономическими, политическими и другими методами.
Также премьер отметил, что как бы западные партнеры ни рассуждали о «плохой» политике России, введенные меры всегда были нацелены на ограничение экономической мощи. По мнению премьера, это происходит в последние 100 лет.