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 Венесуэльская оппозиция начала собственное расследование покушения на Мадуро

Венесуэльская оппозиция начала собственное расследование покушения на Мадуро
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 Венесуэльская оппозиция начала собственное расследование покушения на Мадуро

Венесуэльская оппозиция начала собственное расследование покушения на Мадуро
6:38   10 Августа 2018
Весь мир

Венесуэльская оппозиция начала собственное расследование покушения на Мадуро

Венесуэльская оппозиция начала собственное расследование покушения на Мадуро

Глава комитета по внутренней политике Национальной ассамблеи Венесуэлы Дельса Солорсано обвинила власти страны в попытке сокрыть улики с места покушения на президента страны Николаса Мадуро.

Оппозиционный политик заявила, что следы на месте инцидента уничтожаются. По ее словам, комитет начал собственное расследование инцидента, которую Мадуро якобы намерен утаить.

Национальная ассамблея в настоящее время подконтрольна венесуэльской оппозиции.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Венесуэлы постановил арестовать лидера оппозиции страны Хулио Борхеса по обвинению в причастности к покушению.

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Автор: Олег Королев
#покушение #венесуэла #мадуро
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