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5:58   10 Августа 2018
Весь мир

Посольство РФ: У Бутиной из-за холода в тюрьме США обострился артрит

Посольство РФ: У Бутиной из-за холода в тюрьме США обострился артрит

Посольство РФ в США сообщило, что у арестованной в США россиянки Марии Бутиной обострилось хроническое заболевание.

В опубликованном на странице дипмиссии в Facebook заявлении говорится, что Бутиной наконец-то провели стоматологический осмотр и назначили лечение, а также разрешили пользоваться спортзалом.

Также сообщается, что из-за постоянной низкой температуры в камере у россиянки обострился хронический артрит. Бутину также не выводят на прогулки на воздухе.

Дипломаты посетили россиянку в четверг. Подчеркивается, что она держится стойко и благодарит тех, кто не равнодушен к ее судьбе.

Бутину задержали в США 15 июля за якобы незарегистрированную деятельность в качестве агента.

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Автор: Олег Королев
#сша #посольство рф #бутина
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