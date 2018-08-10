В США ждут объяснений сенатора, заявившего о «взломе выборов» хакерами из РФ

Власти штата Флорида потребовали объяснений от сенатора-демократа Билла Нельсона, заявившего о взломе избирательной системы штата. Об этом сообщает The Hill.

Сенатор ранее заявил, что россияне уже внедрились в компьютерные системы рядо округов штата и теперь будут действовать в них накануне предстоящих ноябрьских выборов в Конгресс США.

В ответ секретарь штата Флорида Кен Детзнер направил председателю комитета по разведке сената США Ричарду Барру письмо, в котором отметил бездоказательность заявлений Нельсона. Он сделал запрос у Барра информации о якобы имевшем место вмешательстве в предстоящие выборы во Флориде, которую Нельсон назвал «секретной».

Представитель министерства внутренней безопасности США заявил изданию, что ведомство пока не видело, чтобы россияне взламывали избирательные системы.