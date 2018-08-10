Мы в соц.сетях:
Власти столицы изъяли земли, где снимается телешоу «Дом-2»

Власти столицы изъяли земли, где снимается телешоу «Дом-2»

 Крымский мост перекроют в августе семь раз

Крымский мост перекроют в августе семь раз
Президент Абхазии: Грузию превращают в плацдарм для создания угрозы России

Президент Абхазии: Грузию превращают в плацдарм для создания угрозы России

 Кучма призвал Киев уделять Донбассу больше внимания

Кучма призвал Киев уделять Донбассу больше внимания
Медведев: Усиление санкций против РФ означает объявление торговой войны

Медведев: Усиление санкций против РФ означает объявление торговой войны

 Венесуэльская оппозиция начала собственное расследование покушения на Мадуро

Венесуэльская оппозиция начала собственное расследование покушения на Мадуро
Власти столицы изъяли земли, где снимается телешоу «Дом-2»

Власти столицы изъяли земли, где снимается телешоу «Дом-2»

 Крымский мост перекроют в августе семь раз

Крымский мост перекроют в августе семь раз
Президент Абхазии: Грузию превращают в плацдарм для создания угрозы России

Президент Абхазии: Грузию превращают в плацдарм для создания угрозы России

 Кучма призвал Киев уделять Донбассу больше внимания

Кучма призвал Киев уделять Донбассу больше внимания
Медведев: Усиление санкций против РФ означает объявление торговой войны

Медведев: Усиление санкций против РФ означает объявление торговой войны

 Венесуэльская оппозиция начала собственное расследование покушения на Мадуро

Венесуэльская оппозиция начала собственное расследование покушения на Мадуро
5:39   10 Августа 2018
Весь мир

В США ждут объяснений сенатора, заявившего о «взломе выборов» хакерами из РФ

В США ждут объяснений сенатора, заявившего о «взломе выборов» хакерами из РФ

Власти штата Флорида потребовали объяснений от сенатора-демократа Билла Нельсона, заявившего о взломе избирательной системы штата. Об этом сообщает The Hill.

Сенатор ранее заявил, что россияне уже внедрились в компьютерные системы рядо округов штата и теперь будут действовать в них накануне предстоящих ноябрьских выборов в Конгресс США.

В ответ секретарь штата Флорида Кен Детзнер направил председателю комитета по разведке сената США Ричарду Барру письмо, в котором отметил бездоказательность заявлений Нельсона. Он сделал запрос у Барра информации о якобы имевшем место вмешательстве в предстоящие выборы во Флориде, которую Нельсон назвал «секретной».

Представитель министерства внутренней безопасности США заявил изданию, что ведомство пока не видело, чтобы россияне взламывали избирательные системы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сша #выборы #российское вмешательство
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...